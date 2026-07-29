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Медведев назвал сохранение России общей задачей для всех политических сил - РИА Новости, 29.07.2026
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16:24 29.07.2026 (обновлено: 16:28 29.07.2026)

Медведев назвал сохранение России общей задачей для всех политических сил

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что сохранение России является общей задачей для всех политических сил в стране.
  • Дмитрий Медведев принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Сохранение России является общей задачей для всех политических сил в стране, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Я хочу сказать в этом зале, где присутствуют разные политические силы, мои коллеги, которые возглавляют политические партии, что у нас сейчас есть одна общая задача и она очевидна - сохранить нашу страну", - сказал Медведев.
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