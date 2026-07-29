Медведев назвал сохранение России общей задачей для всех политических сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что сохранение России является общей задачей для всех политических сил в стране.
- Дмитрий Медведев принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Сохранение России является общей задачей для всех политических сил в стране, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Я хочу сказать в этом зале, где присутствуют разные политические силы, мои коллеги, которые возглавляют политические партии, что у нас сейчас есть одна общая задача и она очевидна - сохранить нашу страну", - сказал Медведев.