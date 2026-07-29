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Россию сейчас испытывают на прочность, заявил Медведев - РИА Новости, 29.07.2026
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16:23 29.07.2026 (обновлено: 16:26 29.07.2026)
Россию сейчас испытывают на прочность, заявил Медведев

Медведев: Россию и ее экономику сейчас испытывают на прочность

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россию испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения.
  • По его словам, количество введенных против России санкций — запредельное.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"По сути, нашу страну испытывают на прочность. Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, - запредельное", - сказал Медведев в ходе форума.
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