Россию сейчас испытывают на прочность, заявил Медведев

СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"По сути, нашу страну испытывают на прочность. Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, - запредельное", - сказал Медведев в ходе форума.