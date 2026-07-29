Россию сейчас испытывают на прочность, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Россию испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения.
- По его словам, количество введенных против России санкций — запредельное.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"По сути, нашу страну испытывают на прочность. Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, - запредельное", - сказал Медведев в ходе форума.