Западу не удалось подчинить Россию своей воле, заявил Медведев

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"Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами условно договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Ну, имею в виду, прежде всего, западные страны. Но им не удалось. И они испытывают жесточайшее разочарование", - сказал Медведев.