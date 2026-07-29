Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Западу не удалось подчинить Россию своей воле.
- Он принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Запад считал, что Россию удастся подчинить своей воле, но им этого не удалось, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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"Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами условно договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Ну, имею в виду, прежде всего, западные страны. Но им не удалось. И они испытывают жесточайшее разочарование", - сказал Медведев.