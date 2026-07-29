Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, так как им не нравится, что россиянами нельзя командовать.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно, кстати, не называлось. И Российскую Империю, и Советский союз, и нынешнюю Российскую Федерацию. Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать", - сказал Медведев в ходе форума.
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10 июля, 18:58