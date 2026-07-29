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Запад использует Украину как таран, заявил Медведев - РИА Новости, 29.07.2026
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16:21 29.07.2026 (обновлено: 16:32 29.07.2026)
Запад использует Украину как таран, заявил Медведев

Медведев: Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что западные страны используют Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"(Западные страны - ред.) используют все способы, а сейчас используют Украину как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают этого", - сказал председатель партии.
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УкраинаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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