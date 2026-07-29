Запад использует Украину как таран, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что западные страны используют Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"(Западные страны - ред.) используют все способы, а сейчас используют Украину как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают этого", - сказал председатель партии.