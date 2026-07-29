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Давление на Россию идет со всех углов, заявил Медведев - РИА Новости, 29.07.2026
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16:20 29.07.2026 (обновлено: 16:30 29.07.2026)
Давление на Россию идет со всех углов, заявил Медведев

Медведев заявил, что против России ввели около 30 тысяч санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что против Российской Федерации введено около 30 тысяч санкций.
  • По словам Медведева, Россия чувствует политическое давление "со всех углов".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Около 30 тысяч санкций введено против РФ, давление идет "со всех углов", заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций - около 3 десятков тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов", - сказал председатель партии.
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