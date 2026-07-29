Давление на Россию идет со всех углов, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что против Российской Федерации введено около 30 тысяч санкций.
- По словам Медведева, Россия чувствует политическое давление "со всех углов".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Около 30 тысяч санкций введено против РФ, давление идет "со всех углов", заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций - около 3 десятков тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов", - сказал председатель партии.