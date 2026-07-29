Давление на Россию идет со всех углов, заявил Медведев

"Количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций - около 3 десятков тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов", - сказал председатель партии.