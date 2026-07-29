Медведев назвал количество санкций против России запредельным

СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал запредельным количество санкций против России, отметив, что такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории.

"Количество санкций, введенных против Российской Федерации - запредельное, нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций - около трех десятков тысяч введено", - сказал Медведев в ходе своего выступления.