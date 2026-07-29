Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев назвал количество санкций против России запредельным и отметил, что такого не было ни в одной стране и никогда не было в истории.
- Медведев заявил, что Россию испытывают на прочность, используя экономическое и политическое давление.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал запредельным количество санкций против России, отметив, что такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Количество санкций, введенных против Российской Федерации - запредельное, нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций - около трех десятков тысяч введено", - сказал Медведев в ходе своего выступления.
Он добавил, что Россию испытывают на прочность, используя помимо экономического и политическое давление.
"Им не нравится наша страна - большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать", - заключил он.