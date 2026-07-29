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Медведев назвал количество санкций против России запредельным - РИА Новости, 29.07.2026
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16:20 29.07.2026 (обновлено: 16:30 29.07.2026)
Медведев назвал количество санкций против России запредельным

Медведев назвал количество санкций против РФ запредельным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал количество санкций против России запредельным и отметил, что такого не было ни в одной стране и никогда не было в истории.
  • Медведев заявил, что Россию испытывают на прочность, используя экономическое и политическое давление.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал запредельным количество санкций против России, отметив, что такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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"Количество санкций, введенных против Российской Федерации - запредельное, нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций - около трех десятков тысяч введено", - сказал Медведев в ходе своего выступления.
Он добавил, что Россию испытывают на прочность, используя помимо экономического и политическое давление.
"Им не нравится наша страна - большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать", - заключил он.
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