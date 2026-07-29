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В Алуште загорелась кровля офисного здания - РИА Новости, 29.07.2026
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17:04 29.07.2026
В Алуште загорелась кровля офисного здания

МЧС: в Алуште загорелась кровля трехэтажного офисного здания

© ГУ МЧС России по Республике Крым/MAXЛиквидация пожара в Алуште
Ликвидация пожара в Алуште - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© ГУ МЧС России по Республике Крым/MAX
Ликвидация пожара в Алуште
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алуште произошло возгорание кровли трехэтажного офисного здания на улице Хромых.
  • Площадь пожара составила 400 квадратных метров, из здания спасен один человек, с огнем борются 26 человек и девять единиц техники.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кровля трехэтажного офисного здания загорелась на площади 400 квадратных метров в крымской Алуште, из горящего здания спасен один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений. Спасен один человек", - говорится в сообщении.
Предварительная площадь пожара – 400 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 26 человек и девять единиц техники.
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ПроисшествияАлуштаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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