В Алуште загорелась кровля офисного здания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Алуште произошло возгорание кровли трехэтажного офисного здания на улице Хромых.
- Площадь пожара составила 400 квадратных метров, из здания спасен один человек, с огнем борются 26 человек и девять единиц техники.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кровля трехэтажного офисного здания загорелась на площади 400 квадратных метров в крымской Алуште, из горящего здания спасен один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений. Спасен один человек", - говорится в сообщении.
Предварительная площадь пожара – 400 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 26 человек и девять единиц техники.
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