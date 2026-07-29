В Карачаево-Черкесии погиб альпинист

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В горах Карачаево-Черкесии погиб альпинист.
- Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись в район озера Даут для транспортировки тела погибшего.
НАЛЬЧИК, 29 июл - РИА Новости. Альпинист погиб в горах Карачаево-Черкесии, на место происшествия вышли спасатели, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, в районе пика МИФИ в Даутском ущелье республики.
"Для проведения работ привлечены 12 спасателей отряда, 2 единицы техники", - добавили в МЧС.