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В Карачаево-Черкесии погиб альпинист - РИА Новости, 29.07.2026
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13:53 29.07.2026 (обновлено: 14:13 29.07.2026)
В Карачаево-Черкесии погиб альпинист

МЧС: в горах Карачаево-Черкесии погиб альпинист

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКарачаево-Черкессия
Карачаево-Черкессия - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В горах Карачаево-Черкесии погиб альпинист.
  • Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись в район озера Даут для транспортировки тела погибшего.
НАЛЬЧИК, 29 июл - РИА Новости. Альпинист погиб в горах Карачаево-Черкесии, на место происшествия вышли спасатели, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева выдвинулись в район озера Даут Карачаевского района для транспортировки погибшего участника зарегистрированной альпинистской группы из семи человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, в районе пика МИФИ в Даутском ущелье республики.
"Для проведения работ привлечены 12 спасателей отряда, 2 единицы техники", - добавили в МЧС.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)РоссияКарачаевский район
 
 
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