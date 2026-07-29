Эксперт рассказал, как пользоваться приложением "Макс" на iPhone

Краткий пересказ от РИА ИИ Мессенджер "Макс" можно установить на iPhone без доступа к App Store.

Для установки нужно открыть веб-версию приложения на сайте web.max.ru в Safari, Chrome или Firefox, войти в аккаунт и через меню "Поделиться" добавить иконку на экран "Домой".

После этого приложение будет запускаться с добавленной иконки и работать как отдельное веб-приложение, при этом уведомления могут приходить независимо от используемого браузера.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователям iPhone можно установить мессенджер "Макс" без доступа к App Store, открыв веб-версию мобильного приложения, где необходимо войти в аккаунт и через меню "Поделиться" добавить иконку на экран "Домой", рассказал РИА Новости эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков.

"Если "Макс" нужно использовать на iPhone без доступа к App Store, можно открыть web.max.ru в Safari, Chrome или Firefox, войти в аккаунт и через меню "Поделиться" выбрать "Добавить" на экран "Домой", - сказал Зыков

По его словам, после этого "Макс" нужно запускать с появившейся иконки и в таком режиме сайт будет работать как отдельное веб-приложение.

Он отметил, что уведомления могут приходить независимо от того, через какой браузер веб-приложение было добавлено. "Главное, чтобы пользователь разрешил их при первом запросе, а сама веб-версия "Макса" поддерживала push-уведомления на iOS", - подчеркнул Зыков.