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Эксперт рассказал, как пользоваться приложением "Макс" на iPhone - РИА Новости, 29.07.2026
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10:50 29.07.2026
Эксперт рассказал, как пользоваться приложением "Макс" на iPhone

Зыков рассказал, как установить мессенджер "Макс" на iPhone без App Store

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мессенджер "Макс" можно установить на iPhone без доступа к App Store.
  • Для установки нужно открыть веб-версию приложения на сайте web.max.ru в Safari, Chrome или Firefox, войти в аккаунт и через меню "Поделиться" добавить иконку на экран "Домой".
  • После этого приложение будет запускаться с добавленной иконки и работать как отдельное веб-приложение, при этом уведомления могут приходить независимо от используемого браузера.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователям iPhone можно установить мессенджер "Макс" без доступа к App Store, открыв веб-версию мобильного приложения, где необходимо войти в аккаунт и через меню "Поделиться" добавить иконку на экран "Домой", рассказал РИА Новости эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков.
"Если "Макс" нужно использовать на iPhone без доступа к App Store, можно открыть web.max.ru в Safari, Chrome или Firefox, войти в аккаунт и через меню "Поделиться" выбрать "Добавить" на экран "Домой", - сказал Зыков.
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По его словам, после этого "Макс" нужно запускать с появившейся иконки и в таком режиме сайт будет работать как отдельное веб-приложение.
Он отметил, что уведомления могут приходить независимо от того, через какой браузер веб-приложение было добавлено. "Главное, чтобы пользователь разрешил их при первом запросе, а сама веб-версия "Макса" поддерживала push-уведомления на iOS", - подчеркнул Зыков.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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