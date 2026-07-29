"Магнит Маркет" приостановит работу основной витрины

Краткий пересказ от РИА ИИ "Магнит Маркет" с 6 сентября приостанавливает работу основной витрины — сайта и приложения, где покупатели оформляли заказы.

Это не закрытие маркетплейса, а переход на новую модель "расширенной полки", дополняющей основной ассортимент торговой сети.

Продавцы смогут размещать товары на небольших складах или в дарксторах, а экспресс-доставку будет обеспечивать "Магнит".

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Маркетплейс "Магнит Маркет" с 6 сентября приостанавливает работу основной витрины - сайта и приложения, где покупатели оформляли заказы, но это не закрытие маркетплейса, а переход на новую модель "расширенной полки" в экосистеме "Магнита", заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

« "Магнит Маркет" не закрывается и не прекращает работу с селлерами. Компания отказывается от стратегии универсального маркетплейса и меняет бизнес-модель в сторону "расширенной полки", дополняющей основной ассортимент торговой сети, включая бытовую химию, косметику и товары для дома", - говорится в сообщении.

« "Традиционная витрина "Магнит Маркета" действительно претерпит изменения, но это не единственная витрина "Магнита", - добавили там.

Отмечается, что у компании быстро растет "Магнит Доставка", платформа которой рассматривается как один из вариантов дальнейшей работы с селлерами. Последние получат возможность размещать товары на небольших складах или в дарксторах, а экспресс-доставку товаров обеспечит "Магнит".

"Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы "Магнита" и при этом эффективна на рынке, где доминируют два крупных игрока", - заявили в компании.

В своем Telegram-канале для продавцов маркетплейс уточнил, что с 20 августа приостанавливается отгрузка товаров по модели FBS через партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ) - для сдачи отправлений останутся доступны сортировочные центры и кросс-доки. При этом до 31 августа партнерские ПВЗ будут поэтапно приостанавливать работу.

С 6 сентября будет приостановлена работа основной витрины в приложении и на сайте для покупателей. До этого момента площадка продолжит работать в штатном режиме.