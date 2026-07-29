В Рязанской области открыли горячую линию после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязанской области организована горячая линия после атаки БПЛА, в результате которой пострадали люди.
- Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи.
РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Горячая линия организована в Рязанской области после атаки БПЛА, в результате которой пострадали люди, сообщила прокуратура региона.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. Госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь.
"Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (910) 631-08-17", - говорится в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.