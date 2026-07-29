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В Рязанской области открыли горячую линию после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2026
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В Рязанской области открыли горячую линию после атаки БПЛА

Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию после атаки БПЛА

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской области организована горячая линия после атаки БПЛА, в результате которой пострадали люди.
  • Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи.
РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Горячая линия организована в Рязанской области после атаки БПЛА, в результате которой пострадали люди, сообщила прокуратура региона.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. Госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь.
"Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (910) 631-08-17", - говорится в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел Малков
 
 
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