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Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии - РИА Новости, 29.07.2026
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19:51 29.07.2026 (обновлено: 20:22 29.07.2026)
Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии

Американский певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии

© AP Photo / Chris PizzelloДжаред Лето
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Джаред Лето. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять женщин обвинили Джареда Лето в непристойном поведении, в том числе в одном случае домогательств и одном случае половой связи с несовершеннолетней.
  • Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии, заявив, что они абсолютно и категорически ложные.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии.
В среду британские СМИ сообщали, что десять женщин обвинили оскароносного актера и певца Джареда Лето в непристойном поведении, в том числе в одном случае домогательств и одном случае половой связи с несовершеннолетней, многие из них во время инцидентов были подростками. Четыре женщины обвинили Лето в противоправном сексуальном поведении.
"Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения - абсолютно и категорически ложные", - заявил Лето порталу TMZ.
Джаред Лето - американский актер и один из основателей рок-группы Thirty Seconds to Mars.
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