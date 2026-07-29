Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десять женщин обвинили Джареда Лето в непристойном поведении, в том числе в одном случае домогательств и одном случае половой связи с несовершеннолетней.
- Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии, заявив, что они абсолютно и категорически ложные.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии.
В среду британские СМИ сообщали, что десять женщин обвинили оскароносного актера и певца Джареда Лето в непристойном поведении, в том числе в одном случае домогательств и одном случае половой связи с несовершеннолетней, многие из них во время инцидентов были подростками. Четыре женщины обвинили Лето в противоправном сексуальном поведении.
"Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения - абсолютно и категорически ложные", - заявил Лето порталу TMZ.
Джаред Лето - американский актер и один из основателей рок-группы Thirty Seconds to Mars.