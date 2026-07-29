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СМИ: Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией - РИА Новости, 29.07.2026
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10:14 29.07.2026 (обновлено: 20:22 29.07.2026)
СМИ: Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

"Ъ": Финляндия планирует прекратить обслуживание ЛЭП с Россией

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская энергетическая компания Fingrid намерена с 2027 года прекратить обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.
  • Около 30 процентов всех линий связи с Финляндией проходят по ЛЭП, и прекращение их работы может ухудшить качество связи на Северо-Западе.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Финляндия предупредила, что со следующего года обрежет кабели связи, идущие в Россию, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
"Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи", — говорится в публикации.
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По словам одного из собеседников издания, Fingrid намерена обрезать кабель и разобрать опоры. Другой источник объяснил это решение тем, что после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию в 2022 году обслуживать опоры только для поддержания интернет-трафика стало невыгодно и финской компании, и "Россетям".
В "Россетях" подтвердили, что участок ЛЭП ПС "Выборгская" — ПС "Юлликкяля" / ПС "Кюми" работает в режиме ограниченной эксплуатации, энергопереток по нему остановлен. Представитель компании добавил, что сведений о состоянии инфраструктуры на территории Финляндии у них нет, а российский участок переориентируют для решения задач отечественной электроэнергетики.
При этом, по словам источников "Коммерсанта", с 2022 года на транзит через Финляндию приходится 60-70 процентов зарубежного трафика, а на ЛЭП — почти треть всех линий связи на этом направлении.
Сейчас российские операторы обсуждают с финским телекомом возможные альтернативные маршруты. Прекращение работы линий на финском направлении может ухудшить качество связи на российском Северо-Западе, но операторы смогут перенаправить трафик через Белоруссию, Прибалтику и подводные кабели. Однако это снизит резервирование сети и потребует перенастройки маршрутов.
Как, в свою очередь, отметил специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев в беседе с "Лентой.ру", возможное прекращение обслуживания опор ЛЭП со стороны Финляндии в 2027 году не повлияет на обычных пользователей в России, поскольку линии связи децентрализованы, и повреждение одной из них практически незаметно.
"Децентрализованность закладывалась при проектировании. Даже когда возникали отключения, сбои в работе (как умышленные, так и технические) это никоим образом никогда не воздействовало на пользователя. И это очень легко подтвердить. Не встретить таких заголовков, что какой-то город остался без интернета, хотя вы понимаете, что новость об отключении какого-то даже маленького региона максимально быстро просочится в СМИ", - сказал Трухачев.
По словам эксперта, подобные заявления об отключении России от интернета никогда не приводили к реальным действиям - это невозможно технически и никто не согласует такие шаги. Ущерб от возможных повреждений может коснуться лишь компаний, потребляющих большие объемы трафика в научных или промышленных целях, заключил Трухачев.
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