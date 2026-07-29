СМИ: Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Финская энергетическая компания Fingrid намерена с 2027 года прекратить обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

Около 30 процентов всех линий связи с Финляндией проходят по ЛЭП, и прекращение их работы может ухудшить качество связи на Северо-Западе.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Финляндия предупредила, что со следующего года обрежет кабели связи, идущие в Россию, пишет газета " Финляндия предупредила, что со следующего года обрежет кабели связи, идущие в Россию, пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на источники.

"Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи", — говорится в публикации.

По словам одного из собеседников издания, Fingrid намерена обрезать кабель и разобрать опоры. Другой источник объяснил это решение тем, что после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию в 2022 году обслуживать опоры только для поддержания интернет-трафика стало невыгодно и финской компании, и " Россетям ".

В "Россетях" подтвердили, что участок ЛЭП ПС "Выборгская" — ПС "Юлликкяля" / ПС "Кюми" работает в режиме ограниченной эксплуатации, энергопереток по нему остановлен. Представитель компании добавил, что сведений о состоянии инфраструктуры на территории Финляндии у них нет, а российский участок переориентируют для решения задач отечественной электроэнергетики.

При этом, по словам источников "Коммерсанта", с 2022 года на транзит через Финляндию приходится 60-70 процентов зарубежного трафика, а на ЛЭП — почти треть всех линий связи на этом направлении.

Сейчас российские операторы обсуждают с финским телекомом возможные альтернативные маршруты. Прекращение работы линий на финском направлении может ухудшить качество связи на российском Северо-Западе, но операторы смогут перенаправить трафик через Белоруссию, Прибалтику и подводные кабели. Однако это снизит резервирование сети и потребует перенастройки маршрутов.

Как, в свою очередь, отметил специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев в беседе с "Лентой.ру" , возможное прекращение обслуживания опор ЛЭП со стороны Финляндии в 2027 году не повлияет на обычных пользователей в России, поскольку линии связи децентрализованы, и повреждение одной из них практически незаметно.

"Децентрализованность закладывалась при проектировании. Даже когда возникали отключения, сбои в работе (как умышленные, так и технические) это никоим образом никогда не воздействовало на пользователя. И это очень легко подтвердить. Не встретить таких заголовков, что какой-то город остался без интернета, хотя вы понимаете, что новость об отключении какого-то даже маленького региона максимально быстро просочится в СМИ", - сказал Трухачев.