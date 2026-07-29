Житель Ярославской области из-за угроз распилил опору ЛЭП

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Ярославской области познакомился с девушкой в Telegram-боте "Дайвинчик", перевел ей деньги, а затем под угрозами болгаркой распилил опору линии электропередачи (ЛЭП), следует из видео ЦОС ФСБ России.

"Я познакомился с девушкой в боте Telegram "Дайвинчик". Она мне скинула ссылку на перевод денежных средств. Я перевел денежные средства и оказалось то, что они перевелись на Украину, на территорию Украины. Это мошенническая схема. Заставили меня купить болгарку, резать линию, опору ЛЭП, а также привлечь моего брата в передвижение", - сказал фигурант на видео.