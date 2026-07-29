Житель Ярославской области из-за угроз распилил опору ЛЭП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Ярославской области познакомился с девушкой в Telegram-боте "Дайвинчик" и перевел ей деньги.
- Под угрозами эта девушка заставила его распилить опору ЛЭП болгаркой.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Ярославской области познакомился с девушкой в Telegram-боте "Дайвинчик", перевел ей деньги, а затем под угрозами болгаркой распилил опору линии электропередачи (ЛЭП), следует из видео ЦОС ФСБ России.
"Я познакомился с девушкой в боте Telegram "Дайвинчик". Она мне скинула ссылку на перевод денежных средств. Я перевел денежные средства и оказалось то, что они перевелись на Украину, на территорию Украины. Это мошенническая схема. Заставили меня купить болгарку, резать линию, опору ЛЭП, а также привлечь моего брата в передвижение", - сказал фигурант на видео.
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск, сказали в среду в ФСБ.