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Житель Ярославской области из-за угроз распилил опору ЛЭП - РИА Новости, 29.07.2026
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09:58 29.07.2026 (обновлено: 11:06 29.07.2026)
Житель Ярославской области из-за угроз распилил опору ЛЭП

Житель Ярославской области из-за угроз украинских спецслужб распилил опору ЛЭП

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Ярославской области познакомился с девушкой в Telegram-боте "Дайвинчик" и перевел ей деньги.
  • Под угрозами эта девушка заставила его распилить опору ЛЭП болгаркой.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Ярославской области познакомился с девушкой в Telegram-боте "Дайвинчик", перевел ей деньги, а затем под угрозами болгаркой распилил опору линии электропередачи (ЛЭП), следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.
"Я познакомился с девушкой в боте Telegram "Дайвинчик". Она мне скинула ссылку на перевод денежных средств. Я перевел денежные средства и оказалось то, что они перевелись на Украину, на территорию Украины. Это мошенническая схема. Заставили меня купить болгарку, резать линию, опору ЛЭП, а также привлечь моего брата в передвижение", - сказал фигурант на видео.
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск, сказали в среду в ФСБ.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Чат-бот для знакомств "Дайвинчик" продолжает работу в Telegram
Вчера, 09:56
 
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