Лавров: Запад превратил Прибалтику в главную "боеголовку" против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что страны Балтии используются Западом в качестве главной "боеголовки" против России.
- Ранее западные страны объясняли вступление государств Балтии в НАТО необходимостью избавиться от страхов, оставшихся после распада СССР.
- По словам Лаврова, вместо этого Литва, Латвия и Эстония стали наиболее активными сторонниками жесткой линии в отношении России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Запад использует страны Балтии в качестве главной "боеголовки" против России, несмотря на прежние заявления о том, что их вступление в НАТО должно было снять опасения в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров.
"Они (страны Прибалтики - ред.) сейчас главные "боеголовки" (Запада - ред.), которых натравливают на нас, зная их такой "горячий характер", этих эстонских парней", - сказал министр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову.
По словам Лаврова, при расширении НАТО в 2004 году западные страны объясняли вступление государств Балтии в альянс тем, что это якобы поможет избавиться от сохранившихся после распада СССР страхов. Однако, отметил министр, вместо этого Литва, Латвия и Эстония стали наиболее активными сторонниками жесткой линии в отношении России.