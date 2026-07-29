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Лавров: Запад превратил Прибалтику в главную "боеголовку" против России - РИА Новости, 29.07.2026
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12:03 29.07.2026
Лавров: Запад превратил Прибалтику в главную "боеголовку" против России

Лавров: Запад использует страны Балтии в качестве "боеголовки" против России

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что страны Балтии используются Западом в качестве главной "боеголовки" против России.
  • Ранее западные страны объясняли вступление государств Балтии в НАТО необходимостью избавиться от страхов, оставшихся после распада СССР.
  • По словам Лаврова, вместо этого Литва, Латвия и Эстония стали наиболее активными сторонниками жесткой линии в отношении России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Запад использует страны Балтии в качестве главной "боеголовки" против России, несмотря на прежние заявления о том, что их вступление в НАТО должно было снять опасения в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров.
"Они (страны Прибалтики - ред.) сейчас главные "боеголовки" (Запада - ред.), которых натравливают на нас, зная их такой "горячий характер", этих эстонских парней", - сказал министр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову.
По словам Лаврова, при расширении НАТО в 2004 году западные страны объясняли вступление государств Балтии в альянс тем, что это якобы поможет избавиться от сохранившихся после распада СССР страхов. Однако, отметил министр, вместо этого Литва, Латвия и Эстония стали наиболее активными сторонниками жесткой линии в отношении России.
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В миреРоссияБалтияПрибалтикаСергей ЛавровАндрей КондрашовНАТОЕдиная Россия
 
 
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