Лавров: Запад превратил Прибалтику в главную "боеголовку" против России

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Запад использует страны Балтии в качестве главной "боеголовки" против России, несмотря на прежние заявления о том, что их вступление в НАТО должно было снять опасения в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров.

По словам Лаврова, при расширении НАТО в 2004 году западные страны объясняли вступление государств Балтии в альянс тем, что это якобы поможет избавиться от сохранившихся после распада СССР страхов. Однако, отметил министр, вместо этого Литва, Латвия и Эстония стали наиболее активными сторонниками жесткой линии в отношении России.