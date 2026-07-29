Лавров рассказал о национальных интересах России на внешней арене

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальные интересы России на внешней арене заключаются в том, чтобы РФ была самостоятельной державой и чтобы никто даже не думал советовать, как устроить жизнь внутри государства, заявил глава МИД РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров.