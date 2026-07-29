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Лавров рассказал о национальных интересах России на внешней арене - РИА Новости, 29.07.2026
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11:37 29.07.2026 (обновлено: 17:14 29.07.2026)
Лавров рассказал о национальных интересах России на внешней арене

Лавров назвал самостоятельность державы национальным интересом России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что национальные интересы России заключаются в обеспечении самостоятельности государства и неприкосновенности его границ.
  • Он подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с крупными центрами — Китаем и Индией.
  • По словам Лаврова, Запад и США пока не готовы к честному сотрудничеству в новых системах отношений.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальные интересы России на внешней арене заключаются в том, чтобы РФ была самостоятельной державой и чтобы никто даже не думал советовать, как устроить жизнь внутри государства, заявил глава МИД РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров.
"(Наши национальные интересы - ред.) в том, чтобы мы были самостоятельной державой, самостоятельной цивилизацией. Чтобы наши границы были надежно обеспечены. Чтобы никто не пытался даже думать о том, чтобы нам советовать, как устраивать свою жизнь внутри России. И чтобы все народы Российской Федерации продолжали иметь гарантированные Конституцией права: на образование, на сохранение своей культуры, традиций и религиозных убеждений", - сказал министр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову.
По его словам, в таком качестве Россия будет заинтересована на равных сотрудничать с другими формирующимися крупными центрами - Китаем и Индией.
"Эти крупные игроки, конечно же, вместе с нами будут отстаивать справедливость в надежде на то, что Запад и, в частности Европа, тоже когда-то придет в себя и будет готов на равных, по-честному встраиваться в новые системы отношений. Пока он к этому не готов. США тоже абсолютно не готовы", - подчеркнул Лавров.
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РоссияСергей ЛавровЕдиная Россия
 
 
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