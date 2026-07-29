Жители Вашингтона активно скупают российский квас на фоне жары

Как убедился корреспондент агентства, российский квас пользуется высоким спросом - полки с ним оказались полупустыми. Пластиковые бутылки российского кваса "Желтая бочка" емкостью 1,5 литра стоят в одном из магазинов 5,99 доллара (около 470 рублей). В другом магазине баночки 0,45 литра той же марки стоят 3,99 доллара (около 314 рублей).

Примечательно, что на многих бутылках наклеены этикетки с данными производителей и распространителей из стран СНГ. Требования американского законодательства также соблюдены: специальные наклейки на английском языке указывают состав, срок годности и прочую обязательную для рынка США информацию.