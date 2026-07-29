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Жители Вашингтона активно скупают российский квас на фоне жары - РИА Новости, 29.07.2026
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02:58 29.07.2026
Жители Вашингтона активно скупают российский квас на фоне жары

РИА Новости: жители Вашингтона активно скупают российский квас на фоне жары

CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / KvasКружка кваса
Кружка кваса - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / Kvas
Кружка кваса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вашингтоне в разгар летнего сезона жители активно скупают российский квас.
  • Из-за жаркой погоды власти рекомендовали людям пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
  • В русских магазинах Вашингтона также представлены другие прохладительные напитки из России, такие как минеральная вода «Ессентуки», морсы марки «Черноголовка» и лимонад «Аква Кристалл».
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Жители Вашингтона активно скупают российский квас в разгар летнего сезона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучивший полки нескольких русских магазинов в окрестностях американской столицы.
В июле Вашингтон накрыли несколько волн жаркой погоды. В течение нескольких дней температура устойчиво сохранялась в районе плюс 40 градусов. В этой связи власти настоятельно рекомендовали людям пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Сейчас погода стабилизировалась, температура постепенно вернулась в норму, но по-прежнему остается высокой.
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Как убедился корреспондент агентства, российский квас пользуется высоким спросом - полки с ним оказались полупустыми. Пластиковые бутылки российского кваса "Желтая бочка" емкостью 1,5 литра стоят в одном из магазинов 5,99 доллара (около 470 рублей). В другом магазине баночки 0,45 литра той же марки стоят 3,99 доллара (около 314 рублей).
Жителям Вашингтона доступны и другие прохладительные напитки из России. Например, есть минеральная вода "Ессентуки" номер 4 и 17, а также широкий ассортимент морсов и прочих напитков марки "Черноголовка". Кроме того, хорошо представлен лимонад "Аква Кристалл" нескольких видов. Стандартная бутылка 0,5 литра стоит 3,99 доллара.
Примечательно, что на многих бутылках наклеены этикетки с данными производителей и распространителей из стран СНГ. Требования американского законодательства также соблюдены: специальные наклейки на английском языке указывают состав, срок годности и прочую обязательную для рынка США информацию.
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