Краткий пересказ от РИА ИИ Стая китов обосновалась у острова Итуруп для подготовки к миграции.

Скопление китов в этом году превышает привычное количество, так как акватория у острова — питательная кормовая зона.

Специалисты напомнили о правилах безопасности при наблюдении за китами: важно держать дистанцию не менее 150–300 метров и не пытаться потрогать или покормить животных.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Стая китов обосновалась в заливе Простор вблизи села Рейдово на курильском острове Итуруп для подготовки к длительной миграции, при этом их скопление в этом году превышает привычное количество, сообщили РИА Новости в администрации Курильского района.

Как рассказали в пресс-службе администрации, специалисты объясняют нахождение китов у Итурупа тем, что акватория у острова представляет собой питательную кормовую зону, где животные нагуливают жир перед длительной миграцией.

"Ученые регулярно фиксируют здесь встречи с разными видами китообразных: местные воды богаты рыбой и планктоном, а острова лежат на путях миграций морских гигантов", - подчеркнул представитель администрации.

Специалисты напомнили всем желающим наблюдать за дикими животными основные правила безопасности. Важно держать дистанцию и не приближаться к китам на расстояние менее 150-300 метров, а также не пытаться потрогать или покормить их.