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Стая китов обосновалась у острова Итуруп для подготовки к миграции - РИА Новости, 29.07.2026
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14:45 29.07.2026
Стая китов обосновалась у острова Итуруп для подготовки к миграции

Стая китов обосновалась у острова Итуруп для подготовки к длительной миграции

© Фото : Администрация Курильского муниципального округа/ВКонтактеСтая китов обосновалась в заливе Простор вблизи села Рейдово на курильском острове Итуруп
Стая китов обосновалась в заливе Простор вблизи села Рейдово на курильском острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Администрация Курильского муниципального округа/ВКонтакте
Стая китов обосновалась в заливе Простор вблизи села Рейдово на курильском острове Итуруп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стая китов обосновалась у острова Итуруп для подготовки к миграции.
  • Скопление китов в этом году превышает привычное количество, так как акватория у острова — питательная кормовая зона.
  • Специалисты напомнили о правилах безопасности при наблюдении за китами: важно держать дистанцию не менее 150–300 метров и не пытаться потрогать или покормить животных.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Стая китов обосновалась в заливе Простор вблизи села Рейдово на курильском острове Итуруп для подготовки к длительной миграции, при этом их скопление в этом году превышает привычное количество, сообщили РИА Новости в администрации Курильского района.
Как рассказали в пресс-службе администрации, специалисты объясняют нахождение китов у Итурупа тем, что акватория у острова представляет собой питательную кормовую зону, где животные нагуливают жир перед длительной миграцией.
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"Ученые регулярно фиксируют здесь встречи с разными видами китообразных: местные воды богаты рыбой и планктоном, а острова лежат на путях миграций морских гигантов", - подчеркнул представитель администрации.
Специалисты напомнили всем желающим наблюдать за дикими животными основные правила безопасности. Важно держать дистанцию и не приближаться к китам на расстояние менее 150-300 метров, а также не пытаться потрогать или покормить их.
"Появление морских млекопитающих у берегов села Рейдово является традиционным, но в этом году люди их видят чаще. Возможно, их больше обычного. Местные жители и туристы уже успели заснять грациозных гигантов на видео и выложить кадры в соцсети", - рассказал собеседник агентства.
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