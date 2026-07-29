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На Кубани намерены сформировать мобильные огневые группы - РИА Новости, 29.07.2026
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19:06 29.07.2026
На Кубани намерены сформировать мобильные огневые группы

На Кубани намерены сформировать мобильные огневые группы для защиты от атак ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы
Боевое дежурство мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для защиты предприятий Краснодарского края от атак ВСУ планируется сформировать мобильные огневые группы.
  • В первую очередь в группы войдут сотрудники защищаемых организаций, которые подпишут контракт с Минобороны.
  • Каждый участник группы будет получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей от администрации края.
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Мобильные огневые группы намерены сформировать для защиты от атак ВСУ предприятий Краснодарского края, в них планируют включить в первую очередь сотрудников этих компаний, сообщила пресс-служба администрации региона.
Защиту объектов инфраструктуры и важных для экономики предприятий Кубани обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба, его провел губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Как отметили участники заседания, одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий является создание мобильных огневых групп. В первую очередь в них должны входить сотрудники этих организаций", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что участники мобильных огневых групп подписывают контракт с Минобороны РФ, при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
"В свою очередь край будет ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тысяч рублей", - отметила пресс-служба.
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