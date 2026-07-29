На Кубани намерены сформировать мобильные огневые группы

Краткий пересказ от РИА ИИ Для защиты предприятий Краснодарского края от атак ВСУ планируется сформировать мобильные огневые группы.

В первую очередь в группы войдут сотрудники защищаемых организаций, которые подпишут контракт с Минобороны.

Каждый участник группы будет получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей от администрации края.

КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Мобильные огневые группы намерены сформировать для защиты от атак ВСУ предприятий Краснодарского края, в них планируют включить в первую очередь сотрудников этих компаний, сообщила пресс-служба администрации региона.

Защиту объектов инфраструктуры и важных для экономики предприятий Кубани обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба, его провел губернатор региона Вениамин Кондратьев

"Как отметили участники заседания, одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий является создание мобильных огневых групп. В первую очередь в них должны входить сотрудники этих организаций", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что участники мобильных огневых групп подписывают контракт с Минобороны РФ , при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают.