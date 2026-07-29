Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым, сообщил Аксенов.
- Еще пятеро получили ранения.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Еще пятеро получили ранения", — написал он в Telegram-канале.
Власти пообещали оказать всю необходимую помощь.
В последнее время противник усилил удары по территории полуострова. Накануне шесть человек, в том числе ребенок, пострадали после атаки дрона в Керчи.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18