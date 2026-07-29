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Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым - РИА Новости, 29.07.2026
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10:04 29.07.2026 (обновлено: 11:08 29.07.2026)
Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым

При ночной атаке ВСУ на Крым погибли два человека, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым, сообщил Аксенов.
  • Еще пятеро получили ранения.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Еще пятеро получили ранения", — написал он в Telegram-канале.
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Власти пообещали оказать всю необходимую помощь.
В последнее время противник усилил удары по территории полуострова. Накануне шесть человек, в том числе ребенок, пострадали после атаки дрона в Керчи.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
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