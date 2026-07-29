Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости . Два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В последнее время противник усилил удары по территории полуострова. Накануне шесть человек, в том числе ребенок, пострадали после атаки дрона в Керчи.