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Зеленский сделал новое заявление о Крыме - РИА Новости, 29.07.2026
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08:42 29.07.2026
Зеленский сделал новое заявление о Крыме

Зеленский заявил, что возвращение Крыма не стоит на повестке дня

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Киева нет конкретных планов по возвращению Крыма, заявил Владимир Зеленский во время визита в США.
  • Зеленский в марте заявлял, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. У Киева нет конкретных планов по возращению Крыма, заявил Владимир Зеленский во время своего визита в США.
«
"К сожалению, нет", — так ответил он на соответствующий вопрос в ходе интервью телеканалу Fox News.
Зеленский в марте заявлял, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко 27 июня назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении полуострова откровенным человеконенавистничеством.
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