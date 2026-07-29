Зеленский сделал новое заявление о Крыме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Киева нет конкретных планов по возвращению Крыма, заявил Владимир Зеленский во время визита в США.
- Зеленский в марте заявлял, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. У Киева нет конкретных планов по возращению Крыма, заявил Владимир Зеленский во время своего визита в США.
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"К сожалению, нет", — так ответил он на соответствующий вопрос в ходе интервью телеканалу Fox News.
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко 27 июня назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении полуострова откровенным человеконенавистничеством.