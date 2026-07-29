США хотят провести совместный концерт музыкантов России и Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что музыканты из России и Украины могут принять участие в серии совместных концертов в США.

В качестве подготовительного этапа планируется встреча части предполагаемых участников в Баварии.

По мнению Кука, возобновление культурных обменов может содействовать диалогу и прекращению конфликта.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Музыканты из России и с Украины могут принять участие в серии совместных концертов, в том числе в США, заявил в интервью РИА Новости глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

"Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке", - сказал он.

По его словам, одним из подготовительных этапов должна стать встреча части предполагаемых участников в Баварии.

"Через пару недель мы соберем некоторых из них в Баварии, чтобы они встретились", - сообщил собеседник агентства.

Утверждать, что там состоится концерт, Кук при этом не стал. Имена участников и другие подробности инициативы он также не раскрыл. При этом глава комиссии допустил, что проект не ограничится одним концертом.

"Это может быть серия выступлений. Все зависит от того, как будет развиваться эта инициатива", - добавил он.