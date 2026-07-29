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Названы самые конкурентные рабочие сферы деятельности в России - РИА Новости, 29.07.2026
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06:05 29.07.2026
Названы самые конкурентные рабочие сферы деятельности в России

РИА Новости: самая высокая конкуренция среди рабочих наблюдается в сфере рекламы

© Shutterstock/FOTODOM / Pheelings mediaДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Pheelings media
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самая высокая конкуренция за рабочие места в России наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы, ИТ, административного персонала, а также бухгалтеров, экономистов и финансистов.
  • В сфере маркетинга и рекламы на одну вакансию приходится 26 резюме, в ИТ-сфере hh.индекс составляет 20, среди административного персонала — 13, среди бухгалтеров, экономистов и финансистов — 12.
  • Работодатели ценят разные навыки в зависимости от сферы: например, в маркетинге важны навыки продвижения бренда и работы с аналитическими инструментами, в ИТ — программирование и разработка программного обеспечения, администрирование серверов и сетей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Самая высокая конкуренция за рабочие места в России наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы, ИТ, административного персонала, а также бухгалтеров, экономистов и финансистов, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования hh.ru, повышенная конкуренция соискателей сегодня наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы (26 резюме на вакансию), в ИТ-сфере (hh.индекс 20), в сфере административного персонала (13), бухгалтеров, экономистов и финансистов (12)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в сфере маркетинга и рекламы работодатели чаще всего ценят навыки продвижения бренда и маркетинговой стратегии (43%), работу с аналитическими инструментами (39%) и владение digital-инструментами (34%).
Для ИТ-специалистов наиболее востребованы программирование и разработка программного обеспечения (43%), администрирование серверов и сетей (30%), а также анализ данных и работа с BI-инструментами (27%).
Согласно данным исследования, при подборе административного персонала компании в первую очередь обращают внимание на навыки ведения деловой переписки и переговоров (63%), уверенное владение офисными программами (59%) и CRM-системами (50%)
Кроме того, для бухгалтеров, экономистов и финансистов наиболее важными оказались владение профессиональным программным обеспечением, знание 1С, а также навыки бухгалтерского учета, планирования и аналитики.
Аналитики платформы hh.ru провели опрос со 2 по 24 июня среди 208 работодателей в России.
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