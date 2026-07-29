Китай запустит экспресс-маршрут по Северному морскому пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай запустит первый еженедельный арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР — Европа 15 августа.
- Маршрут будет проходить по Северному морскому пути, а осуществлять его будет компания Sea Legend Line Limited.
- Переход из порта Нинбо-Чжоушань в Феликстоу займет около 20 дней.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай 15 августа запустит первый еженедельный арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР-Европа, который будет проходить по Северному морскому пути, следует из данных Xinde Marine News.
Государственная китайская газета Global Times в прошлом году сообщала, что первое в мире судно, которое прошло по арктическому контейнерному экспресс-маршруту КНР-Европа, отправилось из крупнейшего в мире по объему грузооборота порта Нинбо-Чжоушань в британский Филикстоу 24 сентября 2025 года.
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"Компания Sea Legend Line Limited в августе возобновит работу своего сервиса CAX China-Europe Arctic Express, предложив восемь последовательных еженедельных отправлений из порта Нинбо-Чжоушань в течение арктического навигационного сезона 2026 года", - говорится в сообщении.
Согласно данным местных СМИ, это первый еженедельный арктический контейнерный экспресс на данном маршруте.
Первый рейс отправится из Нинбо 15 августа, его будет осуществлять судно Dubai Tower, прибытие в Флекстоу ожидается 5 сентября. Последний рейс выйдет из китайского города 3 октября. Планируется, что Dubai Tower прибудет в британский порт 24 октября.
Sea Legend Line Limited заявляет, что переход из порта Нинбо-Чжоушань в Феликстоу займет около 20 дней, что даст грузоотправителям более быстрый морской вариант перевозки между Китаем и Европой.