Китай запустит экспресс-маршрут по Северному морскому пути

"Компания Sea Legend Line Limited в августе возобновит работу своего сервиса CAX China-Europe Arctic Express, предложив восемь последовательных еженедельных отправлений из порта Нинбо-Чжоушань в течение арктического навигационного сезона 2026 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным местных СМИ, это первый еженедельный арктический контейнерный экспресс на данном маршруте.

Sea Legend Line Limited заявляет, что переход из порта Нинбо-Чжоушань в Феликстоу займет около 20 дней, что даст грузоотправителям более быстрый морской вариант перевозки между Китаем и Европой.