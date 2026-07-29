МИД Китая оценил эффект от безвизового режима с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что обоюдный безвизовый режим между Китаем и Россией сыграл положительную роль в обменах между народами двух стран.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе.

Мао Нин добавила, что китайская сторона готова продолжать взаимодействие с российской стороной.

ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Обоюдный безвизовый режим между Китаем и Россией сыграл положительную роль в обменах между народами двух стран, Пекин готов продолжать взаимодействие с Москвой, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя перспективы введения бессрочного безвизового режима между двумя странами.

Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе.

"После достижения договоренности о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Россией этот механизм сыграл положительную роль в облегчении взаимных поездок граждан двух стран и содействии гуманитарным обменам", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Руденко об обсуждении закрепления безвизовых поездок граждан двух стран на постоянной основе

"Китайская сторона готова поддерживать взаимодействие с российской стороной", - добавила Мао Нин.