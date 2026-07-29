МИД Китая оценил эффект от безвизового режима с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что обоюдный безвизовый режим между Китаем и Россией сыграл положительную роль в обменах между народами двух стран.
- Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе.
- Мао Нин добавила, что китайская сторона готова продолжать взаимодействие с российской стороной.
ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Обоюдный безвизовый режим между Китаем и Россией сыграл положительную роль в обменах между народами двух стран, Пекин готов продолжать взаимодействие с Москвой, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя перспективы введения бессрочного безвизового режима между двумя странами.
Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе.
"После достижения договоренности о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Россией этот механизм сыграл положительную роль в облегчении взаимных поездок граждан двух стран и содействии гуманитарным обменам", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Руденко об обсуждении закрепления безвизовых поездок граждан двух стран на постоянной основе
"Китайская сторона готова поддерживать взаимодействие с российской стороной", - добавила Мао Нин.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.