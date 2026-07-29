Рейтинг@Mail.ru
Умер один из пострадавших при ударе ВСУ по Кирову 24 июля - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 29.07.2026 (обновлено: 12:42 29.07.2026)
Умер один из пострадавших при ударе ВСУ по Кирову 24 июля

Число жертв удара ВСУ по Кирову 24 июля выросло до шести

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля умер в больнице.
  • Число погибших при атаке выросло до шести.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля умер в больнице, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнование в связи с кончиной одного из работников атакованного предприятия. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что работник скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заводчанин был госпитализирован с тяжелыми травмами и обширными ожогами.
Таким образом, число погибших при ракетном ударе выросло до 6 человек.
"Врачи областного Центра травматологии несколько суток боролись за его жизнь, делали все возможное. У пострадавшего дважды останавливалось сердце. Сегодня утром медики, несмотря на огромные усилия, полный комплекс проведенных реанимационных мероприятий, не смогли вернуть пациента к жизни", - добавили в региональном правительстве.
Утром 24 июля одно из предприятий города Кирова подверглось ракетной атаке, в результате погибли 5 человек, еще 27 человек получили травмы и ранения.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
МИД прокомментировал удары ВСУ по Кирову и Запорожской области
25 июля, 19:40
 
ПроисшествияКировКировская областьАлександр СоколовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала