Умер один из пострадавших при ударе ВСУ по Кирову 24 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля умер в больнице.

Число погибших при атаке выросло до шести.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Один из пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля умер в больнице, сообщила Один из пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля умер в больнице, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнование в связи с кончиной одного из работников атакованного предприятия. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что работник скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заводчанин был госпитализирован с тяжелыми травмами и обширными ожогами.

Таким образом, число погибших при ракетном ударе выросло до 6 человек.

"Врачи областного Центра травматологии несколько суток боролись за его жизнь, делали все возможное. У пострадавшего дважды останавливалось сердце. Сегодня утром медики, несмотря на огромные усилия, полный комплекс проведенных реанимационных мероприятий, не смогли вернуть пациента к жизни", - добавили в региональном правительстве.