Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве.
- Прах был перенесен из Болгарии и помещен рядом с могилой отца артиста Бедроса Киркорова.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, подтвердила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.
Ранее в СМИ сообщалось, что во вторник Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Артист распорядился перенести прах из Болгарии и поместить рядом с могилой своего отца Бедроса Киркорова.
Народный артист РФ Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемонию прощания с легендарным певцом посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская и другие. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.