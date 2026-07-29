Краткий пересказ от РИА ИИ Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве.

Прах был перенесен из Болгарии и помещен рядом с могилой отца артиста Бедроса Киркорова.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, подтвердила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.

« "Да, это так", - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно Киркоров переместил прах родных из Болгарии на Троекуровское кладбище.

Ранее в СМИ сообщалось, что во вторник Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Артист распорядился перенести прах из Болгарии и поместить рядом с могилой своего отца Бедроса Киркорова.