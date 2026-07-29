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Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 29.07.2026
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11:04 29.07.2026
Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище

Киркоров переместил прах матери и бабушки из Болгарии на Троекуровское кладбище

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве.
  • Прах был перенесен из Болгарии и помещен рядом с могилой отца артиста Бедроса Киркорова.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, подтвердила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.
«
"Да, это так", - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно Киркоров переместил прах родных из Болгарии на Троекуровское кладбище.
Ранее в СМИ сообщалось, что во вторник Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Артист распорядился перенести прах из Болгарии и поместить рядом с могилой своего отца Бедроса Киркорова.
Народный артист РФ Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемонию прощания с легендарным певцом посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская и другие. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
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