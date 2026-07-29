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В Киеве мобилизованный убил врача во время медкомиссии - РИА Новости, 29.07.2026
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20:21 29.07.2026
В Киеве мобилизованный убил врача во время медкомиссии

В Киеве мобилизованный мужчина убил врача во время прохождения медкомиссии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобилизованный убил врача во время прохождения медкомиссии в Киеве.
  • Мужчина был задержан под предлогом нарушения правил воинского учета и доставлен в военкомат, где произошло нападение.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мобилизованный в Киеве убил врача прямо во время прохождения медкомиссии, сообщил городской военкомат украинской столицы.
«

"Во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга гражданин нанес удары ножом врачу, от чего она скончалась", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского городского военкомата в социальной сети Facebook*.

Как уточняется в публикации, мужчина был задержан под предлогом нарушения им правил воинского учета и доставлен в военкомат в Подольском районе Киева для прохождения медкомиссии. Мотивы нападавшего не называются, он задержан. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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