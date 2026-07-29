В Киеве мобилизованный убил врача во время медкомиссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мобилизованный убил врача во время прохождения медкомиссии в Киеве.
- Мужчина был задержан под предлогом нарушения правил воинского учета и доставлен в военкомат, где произошло нападение.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мобилизованный в Киеве убил врача прямо во время прохождения медкомиссии, сообщил городской военкомат украинской столицы.
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"Во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга гражданин нанес удары ножом врачу, от чего она скончалась", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Киевского городского военкомата в социальной сети Facebook*.
Как уточняется в публикации, мужчина был задержан под предлогом нарушения им правил воинского учета и доставлен в военкомат в Подольском районе Киева для прохождения медкомиссии. Мотивы нападавшего не называются, он задержан. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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