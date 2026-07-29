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В Киеве двое военнослужащих до смерти избили мужчину - РИА Новости, 29.07.2026
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10:36 29.07.2026
В Киеве двое военнослужащих до смерти избили мужчину

В Киеве двое пьяных военнослужащих до смерти избили мужчину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция в Киеве
Полиция в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое военнослужащих ВСУ в состоянии алкогольного опьянения до смерти избили мужчину в Киеве.
  • Военных задержали, им предъявлено обвинение, предусматривающее наказание до десяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Двое военнослужащих ВСУ в состоянии алкогольного опьянения до смерти избили мужчину в Киеве, сообщает городская полиция.
"Во время драки двое мужчин нанесли 45-летнему жителю столицы многочисленные удары руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался… Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей, военнослужащие в возрасте 27 и 33 года", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.
По версии следствия, между фигурантами и потерпевшим возник словесный конфликт, который перерос в драку. Уточняется, что военных задержали, им предъявлено обвинение по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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