В Киеве двое военнослужащих до смерти избили мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое военнослужащих ВСУ в состоянии алкогольного опьянения до смерти избили мужчину в Киеве.

Военных задержали, им предъявлено обвинение, предусматривающее наказание до десяти лет лишения свободы.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Двое военнослужащих ВСУ в состоянии алкогольного опьянения до смерти избили мужчину в Киеве, сообщает городская полиция.

"Во время драки двое мужчин нанесли 45-летнему жителю столицы многочисленные удары руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался… Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей, военнослужащие в возрасте 27 и 33 года", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.

По версии следствия, между фигурантами и потерпевшим возник словесный конфликт, который перерос в драку. Уточняется, что военных задержали, им предъявлено обвинение по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.