Хуситы могут ввести сборы с судов за проход в Красном море, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) рассматривает возможность взимания оплаты с торговых судов за проход в южной части Красного моря.
- Сроки введения сборов пока не определены.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) рассматривают возможность взимания оплаты с торговых судов за проход в южной части Красного моря, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря", - говорится в публикации.
По данным агентства, сроки введения такой меры пока не определены.
Ранее представители хуситов объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на обстрел аэропорта Саны. Позже сообщалось, что трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов.
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28 июля, 23:08