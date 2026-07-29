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Хуситы могут ввести сборы с судов за проход в Красном море, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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13:39 29.07.2026
Хуситы могут ввести сборы с судов за проход в Красном море, пишут СМИ

Рейтер: хуситы хотят взимать плату с судов за проход в южной части Красного моря

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) рассматривает возможность взимания оплаты с торговых судов за проход в южной части Красного моря.
  • Сроки введения сборов пока не определены.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) рассматривают возможность взимания оплаты с торговых судов за проход в южной части Красного моря, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря", - говорится в публикации.
По данным агентства, сроки введения такой меры пока не определены.
Ранее представители хуситов объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на обстрел аэропорта Саны. Позже сообщалось, что трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов.
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