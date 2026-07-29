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Сукачев и Xolidayboy выступят на "Экстремальных московских городских играх" - РИА Новости, 29.07.2026
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12:49 29.07.2026
Сукачев и Xolidayboy выступят на "Экстремальных московских городских играх"

Сукачев, Xolidayboy станут хэдлайнерами "Экстремальных московских городских игр"

© Фото : Спортивное соревнование в МосквеДевушка делает сальто на "Экстремальных московских городских играх"
Девушка делает сальто на Экстремальных московских городских играх - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Спортивное соревнование в Москве
Девушка делает сальто на "Экстремальных московских городских играх"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На территории олимпийского комплекса "Лужники" 1 августа пройдет международный фестиваль "Экстремальные московские городские игры", хэдлайнерами музыкальной программы станут группы "Кипелов" и "Серьга", Гарик Сукачёв и Xolidayboy, сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Департамента спорта города Москвы.
Гости станут свидетелями спортивного шоу, где райдеры и спортсмены покажут трюки в BMX, MTB, роликах и самокатах. Они поборются за звание лучшего в паркуре и воркауте.
В программе фестиваля также – соревнования и показательные выступления от многократных чемпионов мира и победителей международной серии FISE World Series, призеров чемпионатов Европы и этапов Кубка мира UCI по BMX-фристайлу, финалистов X-Games и World Roller Games, а также чемпионов и призеров национальных первенств по роллер-спорту, MTB, BMX, брейк-дансу, паркуру и баскетболу один на один. В рамках фестиваля запланировано проведение Кубка мира по воркауту с участием спортсменов из более чем 20 стран мира.
На главной сцене ожидается выступление групп "Кипелов" и "Серьга", Гарика Сукачёва, Xolidayboy и специального секретного гостя. На спортивных площадках будут играть диджеи.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00 на территории экстрим-парка "Лужники" у входного павильона D, а также на площадках рядом с Большой спортивной ареной. Вход на фестиваль "Экстремальные московские городские игры" будет свободным. Регистрация будет организована на площадке.
 
Гарик СукачевМоскваСпорт
 
 
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