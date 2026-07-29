Сукачев и Xolidayboy выступят на "Экстремальных московских городских играх"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На территории олимпийского комплекса "Лужники" 1 августа пройдет международный фестиваль "Экстремальные московские городские игры", хэдлайнерами музыкальной программы станут группы "Кипелов" и "Серьга", Гарик Сукачёв и Xolidayboy, сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Департамента спорта города Москвы.

Гости станут свидетелями спортивного шоу, где райдеры и спортсмены покажут трюки в BMX, MTB, роликах и самокатах. Они поборются за звание лучшего в паркуре и воркауте.

В программе фестиваля также – соревнования и показательные выступления от многократных чемпионов мира и победителей международной серии FISE World Series, призеров чемпионатов Европы и этапов Кубка мира UCI по BMX-фристайлу, финалистов X-Games и World Roller Games, а также чемпионов и призеров национальных первенств по роллер-спорту, MTB, BMX, брейк-дансу, паркуру и баскетболу один на один. В рамках фестиваля запланировано проведение Кубка мира по воркауту с участием спортсменов из более чем 20 стран мира.

На главной сцене ожидается выступление групп "Кипелов" и "Серьга", Гарика Сукачёва, Xolidayboy и специального секретного гостя. На спортивных площадках будут играть диджеи.