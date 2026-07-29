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Ирландский музыкант Глен Хансард погиб в ДТП - РИА Новости, 29.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:31 29.07.2026
Ирландский музыкант Глен Хансард погиб в ДТП

Newstalk: оскароносный ирландский музыкант Глен Хансард погиб в ДТП под Дублином

© AP Photo / Steve C MitchellИрландский певец и музыкант Глен Хансард
Ирландский певец и музыкант Глен Хансард - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Steve C Mitchell
Ирландский певец и музыкант Глен Хансард . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский певец и музыкант Глен Хансард погиб в автокатастрофе.
  • Он разбился в Лукане около Дублина рано утром.
  • Ему было 56 лет.
ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Ирландский певец и музыкант Глен Хансард погиб в автокатастрофе в городе Лукан недалеко от Дублина, сообщила радиостанция Newstalk.
«
"Глен Хансард скончался в возрасте 56 лет. Певец и автор песен разбился в Лукане около Дублина рано утром", - говорится в сообщении.
Глен Хансард - композитор и вокалист ирландской группы Frames, известной такими песнями, как When Your Mind's Made Up, Revelate и Seven Day Mile. В 2008 году Хансард с композицией Falling Slowly получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму "Однажды". Участие Хансарда в фильме "Группа "Коммитментс" принесла ему мировую известность.
 
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