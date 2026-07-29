Ирландский музыкант Глен Хансард погиб в ДТП

Глен Хансард - композитор и вокалист ирландской группы Frames, известной такими песнями, как When Your Mind's Made Up, Revelate и Seven Day Mile. В 2008 году Хансард с композицией Falling Slowly получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму "Однажды". Участие Хансарда в фильме "Группа "Коммитментс" принесла ему мировую известность.