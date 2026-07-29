Ирландский музыкант Глен Хансард погиб в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский певец и музыкант Глен Хансард погиб в автокатастрофе.
- Он разбился в Лукане около Дублина рано утром.
- Ему было 56 лет.
ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Ирландский певец и музыкант Глен Хансард погиб в автокатастрофе в городе Лукан недалеко от Дублина, сообщила радиостанция Newstalk.
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"Глен Хансард скончался в возрасте 56 лет. Певец и автор песен разбился в Лукане около Дублина рано утром", - говорится в сообщении.
Глен Хансард - композитор и вокалист ирландской группы Frames, известной такими песнями, как When Your Mind's Made Up, Revelate и Seven Day Mile. В 2008 году Хансард с композицией Falling Slowly получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму "Однажды". Участие Хансарда в фильме "Группа "Коммитментс" принесла ему мировую известность.