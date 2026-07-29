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В Кении нашли следы крупного предка человека возрастом 1,4 миллиона лет - РИА Новости, 29.07.2026
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14:05 29.07.2026
В Кении нашли следы крупного предка человека возрастом 1,4 миллиона лет

В Кении нашли останки древнего родственника человека возрастом около 1,4 млн лет

© Фото : Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/Kay BehrensmeyerОкаменевшие следы крупного древнего родственника человека возрастом около 1,43 миллиона лет обнаружили на севере Кении
Окаменевшие следы крупного древнего родственника человека возрастом около 1,43 миллиона лет обнаружили на севере Кении - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/Kay Behrensmeyer
Окаменевшие следы крупного древнего родственника человека возрастом около 1,43 миллиона лет обнаружили на севере Кении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Кении обнаружили окаменевшие следы древнего родственника человека возрастом около 1,43 миллиона лет.
  • Некоторые из особей могли достигать роста около 1,8 метра, что превышает прежние оценки размеров представителей вида парантроп Бойса.
  • Отпечатки позволили исследователям получить новые данные об анатомии, размерах тела, походке и поведении древних родственников человека.
БЕЙРУТ, 29 июл — РИА Новости. Окаменевшие следы крупного древнего родственника человека возрастом около 1,43 миллиона лет обнаружили на севере Кении, пишет издание Arkeonews со ссылкой на результаты исследования.
"Некоторые из обнаруженных на севере Кении окаменелых следов могли принадлежать древним родственникам человека ростом около 1,8 метра",- говорится в материале.
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Согласно исследованию некоторые из особей могли достигать роста около 1,8 метра, что значительно превышает прежние оценки размеров представителей вида родственников современного человека - парантроп Бойса, живших в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад.
Издание пишет, что следы сохранились в отложениях на берегу древнего озера на археологическом участке ГаДжи-10 в районе Восточной Турканы. Ученые установили, что несколько древних предков человека одновременно передвигались по мелководью, возможно, в составе одной социальной группы.
Отпечатки позволили исследователям получить новые данные об анатомии, размерах тела, походке и поведении древних родственников человека.
Вместе с тем, крупные размеры гоминин позволяют предположить, что они могли принадлежать Homo erectus, который в тот же период также обитал на территории Восточной Африки. Однако, согласно исследованию, ученые больше склоняются к версии того, что следы принадлежат представителям вида парантроп Бойса.
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