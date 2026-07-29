ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский самолет уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 191899 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30351 танк и другие боевые бронированные машины, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35946 орудий полевой артиллерии и минометов, 67756 единиц специальной военной автомобильной техники.
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