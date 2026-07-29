ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря

По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 191899 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30351 танк и другие боевые бронированные машины, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35946 орудий полевой артиллерии и минометов, 67756 единиц специальной военной автомобильной техники.