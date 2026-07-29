Картофель в России подешевел более чем на треть, рассказали в АКОРТ

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года базовые социально значимые продукты в России подешевели на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Картофель подешевел более чем на треть (на 36,9%), а также заметно снизились цены на свеклу, рис, капусту и лук.

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты в первом полугодии составила 1,2%, а в июне стала отрицательной и составила −1%.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Картофель сильнее всего подешевел в России в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - более чем на треть, в среднем розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 10,4%, рассказал журналистам председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Базовые социально значимые продукты в первом полугодии 2026 года подешевели на 10,4% год к году. Наиболее заметно в торговых сетях подешевели 19 из 25 продовольственных товаров "первой цены": картофель подешевел на 36,9%", - сказал он.

Кроме того, в том же периоде заметно подешевели свекла - на 35,6%, рис и капуста - на треть, лук - на 26,1%. В топ-10 подешевевших продуктов "первой цены" также вошли сливочное масло, соль, свинина, мука и морковь. В пределах 10% цены снизились на черный чай, вермишель, яйца, подсолнечное масло, молоко, сахар и баранину.

В июне по сравнению с январем цены снизились на 11 из 25 продовольственных товаров "первой цены". Самым подешевевшим продуктом стала свинина - цены на нее упали на четверть. Яйца снизились в цене на 17,6%, рис - на 16,4%, а сливочное масло, пшено и черный чай - примерно на 13%. Также в пределах 10% подешевели гречка, мука, подсолнечное масло, баранина и ржаной хлеб.

Богданов также добавил, что средняя наценка торговых сетей на эту категорию продуктов в первом полугодии составила 1,2%. С начала года наценка последовательно снижалась: в апреле показатель впервые достиг рекордного минимума в 0,5%, в мае опустился до 0,3%, а в июне впервые за все время наблюдений стал отрицательным и составил минус 1%.