Россиянкой, экстрадированной из ОАЭ, оказалась блогер Лусик Карапетян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из ОАЭ экстрадировали российскую блогершу Лусик Карапетян.
- Ее обвиняют в мошенничестве под предлогом инвестирования.
- По данным следствия, в составе ОПГ она похитила у россиян 85 тысяч рублей.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Из ОАЭ за мошенничество под предлогом инвестирования экстрадировали популярную российскую блогершу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Лусик Карапетян для привлечения к уголовной ответственности", — рассказали там.
По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021-го женщина вместе с сообщниками похитила у россиян 85 тысяч рублей. Она размещала в соцсетях фото и видео с "высоким уровнем финансового благополучия", а также публиковала рекламу услуг по инвестированию с обещанием большой доходности.
Как отмечается, Карапетян скрылась от органов предварительного расследования, а в августе 2023 года ее задержали на территории ОАЭ. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что россиянка находилась в международном розыске по обвинению в афере со ставками на спорт.
В различных соцсетях на ее страницы подписано около 2,2 миллиона человек.
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