Россиянкой, экстрадированной из ОАЭ, оказалась блогер Лусик Карапетян

По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021-го женщина вместе с сообщниками похитила у россиян 85 тысяч рублей. Она размещала в соцсетях фото и видео с "высоким уровнем финансового благополучия", а также публиковала рекламу услуг по инвестированию с обещанием большой доходности.