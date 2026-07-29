Жителя Калининграда обвинили в содействии подготовке теракта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, обвиняемого в содействии приготовлению к совершению теракта.
- По версии следствия, обвиняемый осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры и передал файлы представителю террористической организации.
- Прокуратура Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела по статьям о содействии приготовлению к совершению террористического акта.
КАЛИНИНГРАД, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калининграда, обвиняемого в содействии приготовлению к совершению теракта, он вел съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По предварительной информации, в июле обвиняемый осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры, после чего передал файлы представителю террористической организации. При этом ему было известно, что данные сведения будут использованы для подготовки теракта.
"Прокуратура Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела по части 5 статьи 33, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (содействие приготовлению к совершению террористического акта) в отношении 19-летнего жителя Калининграда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального УФСБ России, где и возбуждено уголовное дело.
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28 декабря 2025, 18:01