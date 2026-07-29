Жителя Калининграда обвинили в содействии подготовке теракта

КАЛИНИНГРАД, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калининграда, обвиняемого в содействии приготовлению к совершению теракта, он вел съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, в июле обвиняемый осуществил съемку военного комиссариата и объектов транспортной инфраструктуры, после чего передал файлы представителю террористической организации. При этом ему было известно, что данные сведения будут использованы для подготовки теракта.