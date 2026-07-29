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"Иванушки" не планируют исключать слово "International" из названия группы - РИА Новости, 29.07.2026
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11:34 29.07.2026

"Иванушки" не планируют исключать слово "International" из названия группы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
Участник группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и иных средствах размещения информации.
  • "Иванушки" из-за этого начали зачеркивать "International" на своих афишах в ироничной форме.
  • Но полностью исключать слово из названия группы они не планируют.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа "Иванушки" на фоне ограничений в сфере использования англицизмов не планирует исключать слово "International" из названия, но продолжит в ироничной форме зачеркивать его на афишах, сообщил РИА Новости лидер группы Андрей Григорьев-Апполонов.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. "Иванушки International" нашли способ выйти из ситуации: не сокращая название группы, они просто начали зачеркивать английскую приставку на своих афишах.
"Мы в ироничной форме зачеркнули слово "International" как англицизм. В любом случае на афишах слово будет присутствовать, но с юморком, скажем так", - сказал РИА Новости Григорьев-Апполонов в ответ на вопрос о том, планирует ли группа отказаться от англицизма в названии коллектива.
Ранее адвокат Владислав Рябов сообщил РИА Новости, что группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово.
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РоссияИванушки InternationalОбщество
 
 
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