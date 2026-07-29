"Иванушки" не планируют исключать слово "International" из названия группы

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа "Иванушки" на фоне ограничений в сфере использования англицизмов не планирует исключать слово "International" из названия, но продолжит в ироничной форме зачеркивать его на афишах, сообщил РИА Новости лидер группы Андрей Григорьев-Апполонов.

"Мы в ироничной форме зачеркнули слово "International" как англицизм. В любом случае на афишах слово будет присутствовать, но с юморком, скажем так", - сказал РИА Новости Григорьев-Апполонов в ответ на вопрос о том, планирует ли группа отказаться от англицизма в названии коллектива.