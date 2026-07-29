"Иванушки" не планируют исключать слово "International" из названия группы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и иных средствах размещения информации.
- "Иванушки" из-за этого начали зачеркивать "International" на своих афишах в ироничной форме.
- Но полностью исключать слово из названия группы они не планируют.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа "Иванушки" на фоне ограничений в сфере использования англицизмов не планирует исключать слово "International" из названия, но продолжит в ироничной форме зачеркивать его на афишах, сообщил РИА Новости лидер группы Андрей Григорьев-Апполонов.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. "Иванушки International" нашли способ выйти из ситуации: не сокращая название группы, они просто начали зачеркивать английскую приставку на своих афишах.
"Мы в ироничной форме зачеркнули слово "International" как англицизм. В любом случае на афишах слово будет присутствовать, но с юморком, скажем так", - сказал РИА Новости Григорьев-Апполонов в ответ на вопрос о том, планирует ли группа отказаться от англицизма в названии коллектива.
Ранее адвокат Владислав Рябов сообщил РИА Новости, что группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово.