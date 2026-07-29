Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине.

Прокурор Палермо сообщил о попытках мафии восстановить высококачественный арсенал и интерес к более совершенному оружию.

Газета Berliner Zeitung писала, что оружие, поставляемое киевскому режиму, может впоследствии попасть на черный рынок Европы.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине, передает агентство Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине, передает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.

"Мафия пытается купить беспилотники, подобные тем, которые используются в (конфликте - ред.)... на Украине", - говорится в сообщении.

По словам прокурора, как в Палермо , так и в других районах Италии предпринимается попытка "восстановить высококачественный арсенал".

"Мы обнаружили оружие, происходящее из Саленто, но на самом деле прибывшее с Балкан... Но нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. Например, к тому, которое появилось на черном рынке во время российско-украинского (конфликта - ред.)... У нас есть признаки закупок боеприпасов, запускаемых с беспилотников, - оружия, против которого мы не готовы защищаться", - приводит агентство его слова.

Ранее газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные разведки, полицейских профсоюзов и научно-исследовательских институтов писала, что оружие, которое в больших количествах поставляется киевскому режиму, может впоследствии попасть на черный рынок Европы. Авторы также обращают внимание на то, что сама внутриполитическая обстановка Украины может способствовать незаконному распространению оружия.