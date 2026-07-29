Названа причина отказа Разину в иске о наследстве Шатунова

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве отказал Андрею Разину в иске о признании недействительным свидетельства о праве на наследство Юрия Шатунова.

Продюсер Андрей Разин пытался оспорить наследство, ссылаясь на договор от 2013 года о передаче ему авторских прав Шатунова, но в копии договора обнаружены признаки подмены листа.

Суд признал копию договора недопустимым доказательством и отказал в удовлетворении требований Разина.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Суд в Москве отказал продюсеру Андрею Разину в иске о признании недействительным свидетельства о праве на наследство певца Юрия Шатунова, сочтя предоставленную продюсером копию договора о передаче ему авторских прав имеющей признаки подмены, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

Бывший солист группы " Ласковый май " Шатунов умер 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. Наследники артиста - супруга Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла - в равных долях вступили в наследство в 2023 году.

Разин пытался оспорить законность свидетельства о праве на наследство, ссылаясь на наличие договора от 2013 года, согласно которому ему за вознаграждение были переданы права на все результаты интеллектуальной деятельности Шатунова. По словам продюсера, нотариус нарушил его права, не учтя этот договор при оформлении свидетельства.

Суду, как сообщается в материалах, была представлена экспертиза договора. В копии документа, как установил эксперт, имеются признаки замены пятого листа.

"Исключить возможность замены листа можно только путем изучения оригинала договора в случае его реального существования", - подчеркивается в материалах. При этом оригинал договора суду не был представлен.

"Принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства установлены признаки замены листа в договоре от 14.09.2013, суд приходит к выводу о том, что представленная копия… является недопустимым доказательством", - говорится в документе.

В конце июня в удовлетворении требований Разина о признании недействительным свидетельства о праве на наследство Шатунова было отказано, заключается в материалах.