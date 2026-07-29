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Нетаньяху обсудил с Трампом усиление давления на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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20:46 29.07.2026
Нетаньяху обсудил с Трампом усиление давления на Иран, пишут СМИ

Axios: Нетаньяху обсудил с Трампом усиление экономического давления на Иран

© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху и Трамп обсудили усиление экономического давления на Иран.
  • Их встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
  • Лидеры обсудили три варианта действий в отношении Ирана: усиление давления с продолжением морской блокады, достижение соглашения или возобновление и усиление военных ударов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Во вторник в Белом доме состоялась встреча Трампа и Нетаньяху. пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 28 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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"Нетаньяху во время встречи с президентом Трампом выразил сомнение по поводу возможности (заключения - ред.) сделки с Ираном и обсудил усиление экономического давления на Иран "кинетическими (силовыми - ред.) и некинетическими (несиловыми - ред.) средствами", - говорится в сообщении портала.
По словам чиновника, усиление давления с продолжением морской блокады является одним из трех вариантов, которые обсудили лидеры и которые рассматривает Трамп. Две другие опции - это достижение соглашения с Ираном или, напротив, возобновление и усиление военных ударов.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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