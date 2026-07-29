Нетаньяху обсудил с Трампом усиление давления на Иран, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Нетаньяху и Трамп обсудили усиление экономического давления на Иран.

Их встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.

Лидеры обсудили три варианта действий в отношении Ирана: усиление давления с продолжением морской блокады, достижение соглашения или возобновление и усиление военных ударов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран, сообщает портал Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Во вторник в Белом доме состоялась встреча Трампа Нетаньяху . пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.

« "Нетаньяху во время встречи с президентом Трампом выразил сомнение по поводу возможности (заключения - ред.) сделки с Ираном и обсудил усиление экономического давления на Иран "кинетическими (силовыми - ред.) и некинетическими (несиловыми - ред.) средствами", - говорится в сообщении портала.

По словам чиновника, усиление давления с продолжением морской блокады является одним из трех вариантов, которые обсудили лидеры и которые рассматривает Трамп. Две другие опции - это достижение соглашения с Ираном или, напротив, возобновление и усиление военных ударов.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.