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Иран призвал Украину признать ответственность за атаку на торговое судно - РИА Новости, 29.07.2026
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14:53 29.07.2026
Иран призвал Украину признать ответственность за атаку на торговое судно

Аракчи: Украина должна признать ответственность за нападение на иранское судно

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Киев должен безоговорочно признать ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море.
  • Врио главы украинского МИД Андрей Сибига назвал нападение на иранское судно со стороны Украины "непреднамеренным", однако в МИД Ирана это утверждение сочли неубедительным.
  • В результате атаки на иранское торговое судно один моряк погиб, еще один получил ранения, и Иран заявил о праве на ответные действия.
ТЕГЕРАН, 29 июл - РИА Новости. Киев должен безоговорочно признать ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море, заявления о непреднамеренности удара являются неубедительными, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас.
Ранее Аракчи заявил, что врио главы украинского МИД Андрей Сигиба в ходе телефонного разговора с ним назвал нападение на иранское судно со стороны Украины "непреднамеренным".
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"Глава МИД нашей страны заявил, что, учитывая четкие заявления (Владимира - ред.) Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным. Киев должен безоговорочно признать ответственность за этот преступный акт, приведший к гибели и ранениям иранских граждан и уничтожению иранского торгового судна", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.
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В миреУкраинаКиевКаспийское мореАббас АракчиМИД Ирана
 
 
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