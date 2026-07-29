Иранская провинция подверглась ракетному удару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Провинция Западный Азербайджан подверглась вражескому удару, заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Хамед Сафари.
- Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции, сообщений о жертвах пока не поступало.
ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Провинция Западный Азербайджан, расположенная на северо-западе Ирана, подверглась вражескому удару, заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Хамед Сафари.
"Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции", - заявил Сафари, его слова приводит иранское агентство Fars.
Сообщений о жертвах пока не поступало.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.