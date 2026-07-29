Иран отверг предложение Омана по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом.
- Иран отверг это предложение, заявив, что у инициативы нет шансов на успех.
- Официальный представитель МИД Ирана заявил о проведении "полезных дискуссий" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе, однако ситуация остается неизменной: пролив по-прежнему закрыт.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Иран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в регионе Персидского залива передавало, что Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов.
"Тегеран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом, заявив, что у этой инициативы нет шансов на успех", - говорится в сообщении.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Портал Axios ранее сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузе, однако ситуация в проливе остается неизменной: он по-прежнему закрыт.