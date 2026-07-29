Саудовская Аравия нанесла удары по Ираку из-за США, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ США оказали серьезное давление на Саудовскую Аравию, чтобы королевство нанесло удар по Ираку.

Саудовская Аравия не хочет большой войны с Ираном и осознает возможные негативные последствия продолжения боевых действий в регионе.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США оказали очень серьезное давление на Саудовскую Аравию, чтобы королевство нанесло удар по Ираку, однако в Эр-Рияде понимают, что эскалация в регионе ни к чему хорошему не приведет, заявил РИА Новости преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, специалист по странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов.

"Думаю, что на Саудовскую Аравию оказали очень серьезное давление Соединенные Штаты. Эр-Рияд до последнего старался тянуть с ответом в отношении Ирана или проиранских сил в регионе, потому что там понимают, что война с Ираном ничего хорошего королевству не даст, но тем не менее американцы именно от Саудовской Аравии ждали каких-то действий", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что в Саудовской Аравии не хотят большой войны с Ираном, а руководство страны осознает к каким последствиям может привести продолжение боевых действий в регионе.

"Саудиты прекрасно понимают, что Иран находится под боком, а США - за океаном, поэтому лучше с таким соседом, как Иран, конечно же, дружить", - подчеркнул эксперт.

В ночь на среду США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по штабам шиитских группировок в семи провинциях Ирака, в том числе в Багдаде. Саудовская Аравия заявила, что удары были ответом на попытки атак ее нефтяных объектов с территории Ирака, и она не хочет эскалации.