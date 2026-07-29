Рейтинг@Mail.ru
PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 29.07.2026 (обновлено: 13:54 29.07.2026)
PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными ИИ, пишут СМИ

FT: PwC опубликовала отчеты со сгенерированными ИИ ошибками

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными искусственным интеллектом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование компании GPTZero.
  • В отчетах PwC обнаружены поддельные сноски и непроверяемая информация, в том числе ссылки на несуществующие сайты и вымышленные научные статьи.
  • PwC Middle East заявила, что компания серьезно относится к точности публикуемых исследований и обновляет ссылки в выявленных отчетах.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сеть профессиональных услуг известной аудиторской компании PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными искусственным интеллектом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование компании GPTZero.
"PwC опубликовала отчеты об искусственном интеллекте и электромобилях, пронизанных поддельными сносками и непроверяемой информацией, что стало очередным примером небрежного использования компанией "Большой четверки" материалов, созданных искусственным интеллектом", - пишет газета.
Канадский политик случайно зачитал инструкцию от ИИ во время речи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Канадский депутат зачитал в парламенте речь с советом от ИИ
28 июля, 13:29
Согласно результатам исследования, проверенного Financial Times, ошибки были обнаружены в четырех опубликованных за последние два года материалах. Это отчеты, посвященные улучшению государственных услуг, прогнозам развития рынков электромобилей и беспилотного транспорта на Ближнем Востоке, а также собственно использованию самих автономных агентов искусственного интеллекта.
Как отмечает издание, многие сноски в отчетах вели на страницы, не содержащие доказательств приведенных утверждений, либо на несуществующие сайты. В одном случае искусственный интеллект, предположительно, полностью выдумал научную статью о качестве воздуха в Эр-Рияде, поскольку ни в указанном журнале, ни среди работ названных авторов такого исследования обнаружено не было.
Кроме того, одним из "источников" для описания проекта автоматизации проверки кредитных договоров банка JPMorgan оказался блог подростка на платформе Medium, у которого около 280 подписчиков. При этом сама инициатива банка была впервые описана еще в 2017 году, за несколько лет до появления ChatGPT, пишет газета.
Еще один отчет некорректно сослался на собственное исследование PwC о руководителях компаний на Ближнем Востоке, а в URL одной из ссылок на публикацию о киберугрозах содержалась пометка "utm_source=chatgpt.com (http://chatgpt.com/)", что указывает на использование искусственного интеллекта при подготовке материалов.
В PwC Middle East заявили газете, что компания "серьезно относится к точности публикуемых исследований" и обновляет ссылки в выявленных отчетах.
PwC (Pricewaterhouse Coopers) - это глобальная сеть, предоставляющая аудиторские и консультационные услуги, услуги в области налогообложения и права, а также консалтинга. Это одна из компаний "большой четверки" аудиторских фирм, работающая в 149 странах и насчитывающая более 370 тысяч сотрудников.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Следователи в США начали задерживать людей по ошибке из-за ИИ
14 января 2025, 02:52
 
В миреБлижний ВостокPwC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала