PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными ИИ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными искусственным интеллектом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование компании GPTZero.

В отчетах PwC обнаружены поддельные сноски и непроверяемая информация, в том числе ссылки на несуществующие сайты и вымышленные научные статьи.

PwC Middle East заявила, что компания серьезно относится к точности публикуемых исследований и обновляет ссылки в выявленных отчетах.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сеть профессиональных услуг известной аудиторской компании PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными искусственным интеллектом, сообщает газета Сеть профессиональных услуг известной аудиторской компании PwC опубликовала отчеты с ошибками, сгенерированными искусственным интеллектом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование компании GPTZero.

PwC опубликовала отчеты об искусственном интеллекте и электромобилях, пронизанных поддельными сносками и непроверяемой информацией, что стало очередным примером небрежного использования компанией "Большой четверки" материалов, созданных искусственным интеллектом", - пишет газета.

Согласно результатам исследования, проверенного Financial Times, ошибки были обнаружены в четырех опубликованных за последние два года материалах. Это отчеты, посвященные улучшению государственных услуг, прогнозам развития рынков электромобилей и беспилотного транспорта на Ближнем Востоке , а также собственно использованию самих автономных агентов искусственного интеллекта.

Как отмечает издание, многие сноски в отчетах вели на страницы, не содержащие доказательств приведенных утверждений, либо на несуществующие сайты. В одном случае искусственный интеллект, предположительно, полностью выдумал научную статью о качестве воздуха в Эр-Рияде, поскольку ни в указанном журнале, ни среди работ названных авторов такого исследования обнаружено не было.

Кроме того, одним из "источников" для описания проекта автоматизации проверки кредитных договоров банка JPMorgan оказался блог подростка на платформе Medium, у которого около 280 подписчиков. При этом сама инициатива банка была впервые описана еще в 2017 году, за несколько лет до появления ChatGPT, пишет газета.

Еще один отчет некорректно сослался на собственное исследование PwC о руководителях компаний на Ближнем Востоке, а в URL одной из ссылок на публикацию о киберугрозах содержалась пометка "utm_source=chatgpt.com (http://chatgpt.com/)", что указывает на использование искусственного интеллекта при подготовке материалов.

В PwC Middle East заявили газете, что компания "серьезно относится к точности публикуемых исследований" и обновляет ссылки в выявленных отчетах.