В России появился первый ресторан с ИИ-персоналом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России открылся первый ресторан, в котором используются ИИ-официанты и кассиры.
- Большая часть операций в ресторане поручена нейросети: меню и технологические карты разработаны с помощью ИИ, на кухне внедрена видеоаналитика на основе нейросетей, учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики.
- Нейросеть отвечает и за ведение финансовых показателей ресторана.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) открылся в России, в нем ИИ-официанты и кассиры полностью имитируют общение с живым человеком, рассказали РИА Новости в пресс-службе российской IT-компании Inno Clouds.
Отмечается, что виртуальный официант поможет определиться с выбором клиенту и предоставит информацию о блюде, включая данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов, уберет аллергены.
Как отметили в компании, большая часть операций в ресторане поручена нейросети. Так, меню и технологические карты разработаны с помощью ИИ, на кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе нейросетей, учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики - система узнает сотрудника при выходе на работу и автоматически открывает ему смену. За ведение финансовых показателей ресторана также отвечает нейросеть.