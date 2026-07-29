В России появился первый ресторан с ИИ-персоналом

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) открылся в России, в нем ИИ-официанты и кассиры полностью имитируют общение с живым человеком, рассказали РИА Новости в пресс-службе российской IT-компании Inno Clouds.

Отмечается, что виртуальный официант поможет определиться с выбором клиенту и предоставит информацию о блюде, включая данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов, уберет аллергены.

Как отметили в компании, большая часть операций в ресторане поручена нейросети. Так, меню и технологические карты разработаны с помощью ИИ, на кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе нейросетей, учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики - система узнает сотрудника при выходе на работу и автоматически открывает ему смену. За ведение финансовых показателей ресторана также отвечает нейросеть.