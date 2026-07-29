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В России появился первый ресторан с ИИ-персоналом - РИА Новости, 29.07.2026
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13:49 29.07.2026
В России появился первый ресторан с ИИ-персоналом

В Москве открылся первый ресторан с использованием искусственного интеллекта

© Фото : Inno Clouds Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта открылся в России
 Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта открылся в России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Inno Clouds
Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта открылся в России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России открылся первый ресторан, в котором используются ИИ-официанты и кассиры.
  • Большая часть операций в ресторане поручена нейросети: меню и технологические карты разработаны с помощью ИИ, на кухне внедрена видеоаналитика на основе нейросетей, учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики.
  • Нейросеть отвечает и за ведение финансовых показателей ресторана.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый ресторан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) открылся в России, в нем ИИ-официанты и кассиры полностью имитируют общение с живым человеком, рассказали РИА Новости в пресс-службе российской IT-компании Inno Clouds.
"Основатели разработчика IT-решений для ресторанов и гостиниц Inno Clouds открыли первый в России ИИ-ресторан в Москве... Посетителей встретят ИИ-официанты и кассиры, которые полностью имитируют общение с живым человеком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что виртуальный официант поможет определиться с выбором клиенту и предоставит информацию о блюде, включая данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов, уберет аллергены.
Как отметили в компании, большая часть операций в ресторане поручена нейросети. Так, меню и технологические карты разработаны с помощью ИИ, на кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе нейросетей, учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики - система узнает сотрудника при выходе на работу и автоматически открывает ему смену. За ведение финансовых показателей ресторана также отвечает нейросеть.
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ТехнологииРоссияМоскваИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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