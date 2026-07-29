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В Греции назвали самый пострадавший без туристов из России регион - РИА Новости, 29.07.2026
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Туризм
 
01:49 29.07.2026
В Греции назвали самый пострадавший без туристов из России регион

РИА Новости: Северная Греция сильнее все пострадала от отсутствия туристов из РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Северная Греция, в частности Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия туристов из России.
  • Потеря российского сегмента туристов была компенсирована туристами из других европейских стран, а также из США, Канады и Австралии.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Северная Греция, в частности Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия туристов из России, сообщили РИА Новости в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).
"Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)", - сообщили агентству в INSETE.
Как объяснили эксперты организации, в этом регионе российские туристы отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с туристами из других стран.
Однако в INSETE отметили, что потеря Грецией российского сегмента была со временем компенсирована туристами из других европейских стран, а также "рынком дальнего радиуса" - США, Канадой и Австралией.
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