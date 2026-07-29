В Греции назвали самый пострадавший без туристов из России регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Северная Греция, в частности Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия туристов из России.
- Потеря российского сегмента туристов была компенсирована туристами из других европейских стран, а также из США, Канады и Австралии.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Северная Греция, в частности Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия туристов из России, сообщили РИА Новости в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).
Как объяснили эксперты организации, в этом регионе российские туристы отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с туристами из других стран.
Однако в INSETE отметили, что потеря Грецией российского сегмента была со временем компенсирована туристами из других европейских стран, а также "рынком дальнего радиуса" - США, Канадой и Австралией.
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