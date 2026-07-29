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В загранпаспорта 2027 года перестанут вписывать данные о детях - РИА Новости, 29.07.2026
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13:30 29.07.2026
В загранпаспорта 2027 года перестанут вписывать данные о детях

В загранпаспорта с января 2027 года перестанут вписывать данные о детях

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заграничные паспорта . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В загранпаспортах россиян отменены графы "Личный код" и "Учетная запись".
  • С января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях.
  • Изменения внесены для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм и для защиты прав россиян на свободу передвижения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Графы "Личный код" и "Учетная запись" отменены в загранпаспортах россиян, также с января 2027 года в них перестанут вписывать данные о детях, сообщили в миграционной службе МВД России.
"Правительством Российской Федерации подписано постановление, которым внесены изменения в описание бланков заграничных паспортов. Постановлением в загранпаспортах отменены графы "Личный код" и "Учетная запись" в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве". - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа: в него добавлена дополнительная латинская буква – PP – для загранпаспорта гражданина, PD – для дипломатического загранпаспорта, PО – для служебного загранпаспорта вместо P, D, S соответственно.
"Также с января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях", - отмечается в сообщении.
Данная норма обусловлена принятым в апреле 2026 года федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записей о детях в такой документ.
В ведомстве добавили, что нововведение связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения, поскольку, как отмечается в сообщении, в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних россиян из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов при одновременном наличии записей о них в загранпаспортах родителей.
"Следует отметить, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохраняют свою юридическую силу до окончания их срока действия", - добавили в ведомстве.
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