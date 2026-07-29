В загранпаспорта 2027 года перестанут вписывать данные о детях

Краткий пересказ от РИА ИИ В загранпаспортах россиян отменены графы "Личный код" и "Учетная запись".

С января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях.

Изменения внесены для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм и для защиты прав россиян на свободу передвижения.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Графы "Личный код" и "Учетная запись" отменены в загранпаспортах россиян, также с января 2027 года в них перестанут вписывать данные о детях, сообщили в миграционной службе МВД России.

"Правительством Российской Федерации подписано постановление, которым внесены изменения в описание бланков заграничных паспортов. Постановлением в загранпаспортах отменены графы "Личный код" и "Учетная запись" в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве". - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации , внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа: в него добавлена дополнительная латинская буква – PP – для загранпаспорта гражданина, PD – для дипломатического загранпаспорта, PО – для служебного загранпаспорта вместо P, D, S соответственно.

"Также с января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях", - отмечается в сообщении.

Данная норма обусловлена принятым в апреле 2026 года федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записей о детях в такой документ.

В ведомстве добавили, что нововведение связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения, поскольку, как отмечается в сообщении, в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних россиян из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов при одновременном наличии записей о них в загранпаспортах родителей.